«As únicas cores que importam são as das camisolas»: futebol na luta contra o racismo

O futebol profissional vai associar-se à luta contra o racismo com jogadores da Liga NOS e Liga Sabseg a entrarem em campo, na próxima jornada, com camisolas com a inscrição Racismo Não. Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional refere que a iniciativa pretende "assinalar o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, celebrado em 21 de março" apelando "à sensibilização para a importância do respeito pela raça, etnia ou religião de cada ser humano". Veja o vídeo da campanha