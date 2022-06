Assessor da FPF não deixou Ricardo Horta responder a questão sobre o Benfica

A carregar o vídeo ...

Ricardo Horta ia responder a uma pergunta sobre o interesse do Benfica na conferência que se seguiu ao Espanha-Portugal (1-1) mas foi impedido de fazê-lo pelo assessor da FPF, que justificou a decisão com o facto de não se tratar de uma questão sobre a partida. Antes, recorde-se, o avançado do Sp. Braga já tinha falado, brevemente, sobre o tema do seu futuro