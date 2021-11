Assim conduz Guanyu Zhou, o primeiro piloto chinês na história da Fórmula 1

A carregar o vídeo ...

A Alfa Romeo abanou o mundo da Fórmula 1 com a confirmação do seu segundo piloto para a próxima temporada, oficializando a chegada de Guanyu Zhou, piloto que atualmente corre pela UNI-Virtuosi Racing em Fórmula 2. O jovem, de 22 anos, vai tornar-se, assim, o primeiro piloto chinês a correr na Fórmula 1. Fique aqui com alguns dos seus melhores momentos na categoria inferior. [Vídeo: Fórmula 1]