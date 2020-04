Assim é a casa que Michael Jordan tenta vender há oito anos

A carregar o vídeo ...

Assim é a casa que Michael Jordan colocou à venda em 2012 mas que ainda não tem comprador. O imóvel, com pavilhão de basquetebol, piscina, campo de golfe, 9 quartos, 19 casas de banho, além de diversas salas chegou ao mercado com o antigo basquetebolista a pedir 29 milhões de dólares, no entanto o preço baixou para metade do valor, estando agora à venda por 15 milhões de dólares, qualquer coisa como 13,8 milhões de euros.