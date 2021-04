Assim estava o ambiente em Alvalade à espera da chegada da equipa do Sporting

A carregar o vídeo ...

A cerca de duas horas do duelo com o Famalicão, o ambiente nas imediações do Estádio de Alvalade começa a animar, já com a presença de cerca de 40 adeptos à espera da chegada do autocarro dos leões. Os fãs presentes, aos quais se podem juntar ainda alguns outros das claques, já lançaram petardos e tochas, fazendo desde já notar o seu apoio à equipa antes do importante duelo diante dos famalicenses.