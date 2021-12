A carregar o vídeo ...

Gonzalo Plata sofreu um acidente esta madrugada (6h45 locais, menos uma hora em Lisboa) no centro de Valladolid. O jogador emprestado pelo Sporting bateu contra um táxi e no teste de álcool acusou o dobro do que é permitido. Assim ficou o carro do jogador [Vídeo Jornal AS]