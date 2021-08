A carregar o vídeo ...

Depois de uma longa viagem de quase cinco horas entre Lisboa e Moscovo, a comitiva do Benfica ainda teve de esperar praticamente uma hora no aeroporto da capital russa por conta das questões alfandegárias, tendo apenas chegado ao hotel já bem perto da meia noite. A chegada ao hotel foi tranquila, como se pode ver no vídeo acima.