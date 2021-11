A carregar o vídeo ...

Fernando Gomes, um dos maiores símbolos do FC Porto, foi este sábado homenageado em Caracas, capital da Venezuela, com a inauguração de uma avenida com o seu nome. A iniciativa foi impulsionada pela Casa do FC Porto daquela cidade e contou com vários adeptos dos dragões. (Vídeo: Casa do FC Porto de Caracas)