Longe da equipa fruto de uma lesão no joelho esquerdo, Neymar não deixou de acompanhar de perto a vitória (3-0) do Al Hilal de Jorge Jesus frente ao Al Nassr no dérbi de ontem [sexta-feira] em Riade. O brasileiro reagiu especificamente aos dois golos de Mitrovic na partida, que resultaram no 2-0 e 3-0. [Vídeo: Al Hilal]