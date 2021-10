Assim foi o primeiro dia de Miguel Barbosa na Baja Portalegre 500

A carregar o vídeo ...

Miguel Barbosa partilha neste vídeo como foi o seu primeiro dia na 35.ª edição da tradicional Baja Portalegre 500. Eis as palavras do piloto. "Estamos satisfeitos com este primeiro dia de Baja Portalegre 500, com casa cheia, um bom espetáculo, muito público ao longo do percurso, o que foi fantástico. Terminámos a primeira etapa em sétimo lugar. Estamos a ganhar ritmo de corrida. Estivemos um ano parados e esta situação acaba precisamente por refletir esse aspeto. Hoje de manhã disputou-se o prólogo e à tarde o segundo setor seletivo entre Ponte se Sôr e Alter do Chão com 62 Km. Entrámos bem no prólogo, fizemos também um bom troço da parte da tarde. A ideia agora é evoluir no dia de amanhã e tentar ser cada vez mais consistentes. Prevê-se muita chuva. A abrir o dia teremos 150 km que se anteveem, por isso muito duros. Acredito que este troço vá fazer a diferença na Baja. De tarde segue-se a derradeira especial com quase 200 km".