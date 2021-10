A carregar o vídeo ...

O Barcelona aproveitou a paragem das seleções para dar ritmo de jogo a alguns dos seus jogadores, tendo organizado esta quarta-feira um encontro de preparação com o UE Cornellà que ficou marcado pela estreia, mesmo que num particular, de Kun Agüero. O argentino pontuou este momento com um golo, que pode ver acima, numa partida que terminou num empate a dois.