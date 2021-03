A carregar o vídeo ...

Ivo Vieira estreou-se pelo Famalicão frente ao Sp. Braga, numa partida de fortes emoções para o técnico. O clube minhoto acompanhou o treinador com uma câmara ao longo de todo o jogo, sendo possível ver, por exemplo, Ivo Vieira a descarregar as suas frustrações numa garrafa de água e a vibrar com o golo do empate de Heriberto. [Vídeo: Famalicão]