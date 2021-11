Assim foi o primeiro treino de Eddie Howe no Newcastle

A carregar o vídeo ...

Depois de alguma especulação acerca de quem seria o sucessor de Steve Bruce no comando do Newcastle, Eddie Howe foi esta segunda-feira anunciado como novo treinador dos magpies. O técnico inglês, ex-Bournemouth, orientou esta terça-feira o primeiro treino no emblema inglês, no qual foi notória as correções que fez aos jogadores, tendo, em alguns casos, o próprio exemplificado como pretendia que a bola circulasse. [Vídeo: Twitter Newcastle]