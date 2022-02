Christian Eriksen treinou esta segunda-feira pela primeira vez com os novos companheiros do Brentford, emblema com o qual assinou até final da temporada. Depois de ter colapsado em campo, em junho último no Euro'2020, será em Inglaterra e na Premier League que o internacional dinamarquês, de 29 anos, vai 'renascer' para o futebol. [Vídeo: One Football]