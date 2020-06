A carregar o vídeo ...

A Liga espanhola vai voltar com jogos à porta fechada, mas isso não quer dizer que as transmissões tenham necessariamente de ser silenciosas. A pensar naqueles que gostam de sentir um pouco da emoção através dos barulhos do jogo, a Movistar lançou um serviço inovador, que permite seguir a partida com o som ambiente de cada clube e sempre de acordo com o que sucede em campo.