Nani continua em grande na MLS e na madrugada desta-quinta-feira fez uma assistência para o segundo golo do Orlando City no triunfo por 2-1 diante do Sporting Kansas City. O internacional português rubricou mais uma exibição de encher o olho e foi leito o 'Homem do Jogo'. [Vídeo: Twitter Orlando City SC]