A carregar o vídeo ...

A Nigéria empatou (4-4) com a Serra Leoa, no apuramento para a fase final da Taça da Nações Africanas. Zaidu, lateral-esquerdo do FC Porto, esteve em evidência no encontro com uma bela arrancada, seguido de um cruzamento perfeito, para Osimhen fazer o 2-0 no marcador. Veja o momento. [Vídeo: YouTube / BeIN Sports]