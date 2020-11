Assusta jornalista e estreia-se com vitória sobre ex-equipa: Rithely deu que falar

A carregar o vídeo ...

Rithely estreou-se esta segunda-feira pelo Atlético Goianiense e logo contra o Sport, equipa que defendeu durante 10 anos, tendo em agosto conseguido na Justiça a rescisão do contrato. E esta será uma noite que o médio brasileiro foi bastante falado, pelo que fez antes e depois do jogo. Ainda antes do apito inicial, Rithely pregou uma partida à jornalista Sabrina Rocha e no final recorreu às redes sociais para festejar o triunfo frente ao Sport: "Grande vitória do grupo! Muito feliz pela estreia e pelo resultado conquistado! Seguimos juntos!"