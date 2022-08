Assustador acidente na corrida de Fórmula 3 em Spa

A carregar o vídeo ...

A corrida de Fórmula 3 do Grande Prémio da Bélgica, disputada no traçado de Spa-Francorchamps, ficou marcada por um violento acidente, no qual muito provavelmente o Halo voltou a ser determinante. Tudo aconteceu à volta 6, quando Oliver Goethe e Zane Maloney se tocaram numa zona rápida. Saíram de pista e este último embateu com enorme violência nas barreiras, acabando por capotar. Apesar do aparato, ambos escaparam ilesos.



Após a prova, ao ver o acidente, o britânico Oliver Bearman, que tinha acabado de vencer, não teve dúvida: "de certeza que o Halo lhes salvou a vida".