A etapa 10 do Giro'2023 foi uma verdadeiro caos e tudo o que podia ter acontecido de mal... aconteceu. Veja-se este momento a envolver Alberto Bettiol, que acabou por chocar a alta velocidade com um elemento da Jayco que atravessava a estrada no momento em que auxiliava um outro ciclista que havia caído.