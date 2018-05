Assustador: Crutchlow sofre queda e é atingido pela moto na cabeça

O britânico Cal Crutchlow sofreu este sábado uma violenta queda nos treinos de qualificação para o Grande Prémio de França, que o obrigou mesmo a ser retirado de maca do traçado de Le Mans. Para azar do piloto da LCR Honda, para além da queda, a própria moto acabou por, no seguimento, acertar em cheio na sua cabeça.