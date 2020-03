Assustador: equatorianos colocam carros na pista para impedir aterragem de avião

A carregar o vídeo ...

A situação de pânico que por vezes se gera em torno do coronavírus atingiu esta quarta-feira um dos momentos mais tensos na cidade equatoriana de Guayaquil, quando um avião da Iberia (que se deslocava ao país para 'recuperar' cidadãos espanhóis retidos no país) foi impedido de aterrar na pista do aeroporto da cidade com o recurso a uma fórmula surreal.



Como não queriam que a aeronave aterrasse, e apesar das instruções estatais para que a mesma pudesse fazê-lo, as autoridades da cidade ordenaram aos funcionários do aeroporto para disporem na pista vários carros, provocando uma cena verdadeiramente assustadora. Sem possibilidade de tocar solo ali, o avião acabou por ser forçado a encontrar outro destino, aterrando depois em segurança na capital Quito.



Na base da decisão das autoridades de Guayaquil estava a suspeita de que no avião viajassem passageiros e não apenas a tripulação, algo que acabaria por não se confirmar, já que à chegada a Quito foi possível perceber-se que a bordo iam mesmo apenas aqueles que inicialmente foram reportados.