Assustador: homem invade campo para tentar atropelar árbitro na África do Sul

Já tínhamos visto de tudo, mas aquilo que sucedeu este fim de semana na África do Sul é uma novidade. Tudo aconteceu no encontro entre Luka Ball Controllers e Polokwane City Rovers, da ABC Motsepe League, quando a determinado momento da partida um adepto em fúria decidiu pegar no carro e invadir o relvado para... tentar atropelar o juiz da partida. Não sabemos como tudo terá terminado, mas a verdade é que o encontro foi suspenso no momento desta assustadora invasão.