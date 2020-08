A carregar o vídeo ...

Tobias Harris protagonizou este domingo um momento assustador e arrepiante no duelo entre os Philadelphia 76ers e os Boston Celtics, quando depois de uma luta pelo ressalto acabou cair de rosto no chão. Apesar do impacto e da violência do lance, Harris deixou o campo pelo próprio pé e aparentemente sem sequelas deste lance arrepiante.