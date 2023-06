Assustador: jogadores e treinador do Santos deixam relvado a correr para não serem atingidos por petardos

A carregar o vídeo ...

O Santos foi, na madrugada desta quinta-feira, derrotado em casa pelo Corinthians (0-2) no Brasileirão, naquele que foi o nono jogo consecutivo da equipa sem ganhar. No final da partida, os adeptos voltaram a mostrar o seu desagrado atirando petardos e outros objetos para o relvado, cenário que obrigou os jogadores e o treinador, Odair Hellmann, a saírem do relvado a correr. (: TNT Sports Brasil)