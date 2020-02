Assustador: pavilhão russo desmoronou-se quando trabalhador estava na cobertura

A carregar o vídeo ...

Um trabalhador morreu esta sexta-feira durante o processo de demolição da SKK Peterburgsky Arena, em São Petersburgo, depois de o teto do gigantesco pavilhão ter cedido de forma inesperada. No vídeo acima é possível ver-se o operário que acabaria por perder a vida a tentar fugir, enquanto um outro, suspenso numa 'jaula', acabou por sobreviver. De acordo com as autoridades russas, Matvei Kucherov tinha 29 anos e ao que parece deixou o espaço seguro (a tal 'jaula') sem estar devidamente preso. De notar que este pavilhão deverá ser reconstruído para receber os Mundiais de hóquei no gelo de 2023.