Assustador: piloto despista-se e capota sete vezes na Fórmula Indy

No mesmo dia em que, na Bélgica, o mundo do automobilismo assistiu ao trágico acidente que tirou a vida a Dilano van 't Hoff, nos Estados Unidos houve também um momento assustador. Foi nos treinos da etapa de Mid-Ohio da Fórmula Indy, quando o piloto Simon Pagenaud perdeu o controlo do seu carro, despistou-se e acabou por capotar sete vezes. Incrivelmente, o pitoto de 30 anos saiu a andar normalmente do carro.