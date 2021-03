Assustadora queda de esquiadora norueguesa em Itália

A carregar o vídeo ...

A esquiadora norueguesa Kajsa Vickhoff Lie sofreu no fim de semana uma arrepiante queda no decurso da prova de Super-G em Val di Fassa, em Itália, ao perder o controlo numa altura em que descia a alta velocidade. E se as imagens impressionam, os gritos de dor da esquiadora são arrepiantes. A esquiadora, refira-se, foi transportada de urgência para o hospital, onde já foi operada. Nas redes sociais, depois do choque e de toda a dor que passou pelas graves lesões sofridas, Vickhoff Lie já partilha a sua conhecida boa disposição.