Assustadora queda no Dakar: moto ficou partida em duas

Terminou esta quinta-feira, de forma abrupta, a somente 12 quilómetros da meta da penúltima etapa, a aventura do venezuelano Francisco Gómez Palla no Dakar'2024. Sexto na categoria Dakar Future Mission 1000 no arranque do dia, o piloto estava perto de terminar pela quinta vez o principal rali de todo o terreno do mundo, mas uma violenta queda, na qual a sua moto acabou partida em duas, tirou-lhe esse sonho. Apesar do aparato, Palla diz que tem apenas uma fraturas das costelas e que a "maior dor é a de não poder fazer os últimos 45 quilómetros para culminar o projeto".