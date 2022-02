A carregar o vídeo ...

A Astana Qazaqstan Team, que em 2022 conta nas suas fileiras com nomes como Vincenzo Nibali, Alexey Lutsenko e Miguel Ángel López, iniciou esta quarta-feira a temporada com a presença na Volta à Comunidade Valenciana, em Espanha, mas a equipa cazaque é notícia por estes dias devido... a uma música rap com a participação de ciclistas e staff. [Vídeo: Astana Qazaqstan Team]