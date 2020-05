Aston Villa campeão europeu? Sim, aconteceu, mesmo com um 'massacre' do Bayern

A carregar o vídeo ...

O Aston Villa confirmou a única conquista da prova maior na Taça dos Campeões europeus em 1982, confirmando a hegemonia inglesa naquela era que havia de vigorar até à tragédia do Heysel e a consequente proibição de os ingleses disputarem provas da UEFA por cinco anos. A 26 de maio de 1982, há 38 anos, apesar do 'massacre' do Bayern Munique, os villains levaram a melhor face ao golo solitário de Peter Withe. [Imagens: Aston Villa]