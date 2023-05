Ataque à Academia foi há 5 anos: Os rostos por detrás da notícia

A carregar o vídeo ...

Esta segunda-feira cumprem-se 5 anos desde o ataque à Academia do Sporting. No Record não esquecemos esta data marcante do futebol português e preparámos um trabalho especial, onde revelamos como os profissionais do Record foram trabalhando o enorme fluxo informativo que se gerou nesse dia e a forma como ainda hoje recordam os passos dados nesse 15 de maio de 2018. A não perder!