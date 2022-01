Até falam em escândalo: marcou golo com a mão e o árbitro... validou o lance

A carregar o vídeo ...

A Roménia é um dos poucos países da Europa que ainda não introduziu o VAR nos jogos do seu principal campeonato, mas este lance pode servir para apressar um processo que há muito está parado. Aconteceu no duelo desta sexta-feira entre o Sepsi e o Universitatea Craiova, quando esta segunda equipa marcou através de um golo obtido com a... mão. O lance é até apelidado de escândalo. Na altura o tento de Elvir Koljic empatou a partida, mas o Sepsi acabou por vencer por 3-1.