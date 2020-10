Até falam em "escândalo": o lance que deixou chilenos à beira de um ataque de nervos

A carregar o vídeo ...

O Chile perdeu esta madrugada diante do Uruguai por 2-1 na abertura da zona de qualificação sul-americana para o Mundial'2022, num encontro que acabou por ficar marcado por aquilo que os chilenos apelidam de 'escândalo'. Tudo por causa de um lance já perto do final, onde o árbitro (e o VAR) deixaram passar em claro um lance de mão na bola no interior da área. A falta não foi assinalada conforme o Chile pretendia e agora, indignados com a situação, os responsáveis da Federação pediram o acesso ao áudio entre VAR e o árbitro, mas também a suspensão de ambos.