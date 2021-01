A carregar o vídeo ...

Chama-se Omar Rahou, tem 28 anos, atua no Charleroi, e esta semana é um dos nomes mais falados pelos fãs de futsal. Tudo por causa deste golo sensacional no embate entre Bélgica e a Finlândia, que terminou num empate a três. Rahou fez dois golos e este vai já diretamente para o topo dos melhores do ano.