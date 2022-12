Até Luís Castro parece ter ficado confuso: o incrível exercício de numerologia de Hernanes

A carregar o vídeo ...

No mundo do futebol, o ex-jogador Hernanes é conhecido como o 'Profeta' e talvez por isso, esta quarta-feira, tenha arriscado num exercício de numerologia, no qual procura adivinhar o vencedor do Mundial'2022 com base no que se viu nos anteriores torneios. Luís Castro, que estava no painel, seguiu atentamente a 'viagem' de Hernanes, mas tal como nós (e muitos brasileiros) terá ficado confuso...