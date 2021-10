A carregar o vídeo ...

As imagens não são de agora mas voltaram 'à superfície' e no Tik Tok estão a bater recordes de visualizações. Nelas vemos Abel Ferreira a aproveitar uma pausa no trânsito para uma oferta muito especial a um adepto. Um vídeo acompanhado por uma música dedicada ao português e que é uma espécie de 'cover' dos Mamonas Assassinas.