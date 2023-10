A carregar o vídeo ...

O craque da Seleção Nacional e do Al Nassr é um dos protagonistas que participam no vídeo promocional do combate de crossover e MMA mais aguardado do ano, que está marcado para o próximo dia 28 de outubro, em Ríade, capital da Arábia Saudita. A Dazn vai transmitir, em exclusivo, a "Battle Of The Baddest" para 28 países, incluindo Portugal.