O primeiro grande jogo do torneio de FIFA 20 'ChamPlay', iniciativa solidária do futebolista Dybala em conjunto com o tenista Daniel Schwartzman, opôs Sergio Aguëro a James Rodríguez. O primeiro golo surgiu por parte do internacional colombiano, ex-FC Porto, que provocou uma reação inesperada por parte do argentino. Até o comandou voou...