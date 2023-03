Até os não convocados foram ao balneário: Sporting mostra bastidores do jogo com o Arsenal

A carregar o vídeo ...

Num sinal de clara união em torno da equipa, os jogadores que não foram convocados por Rúben Amorim para o jogo com o Arsenal estiveram, mesmo assim, no balneário do Sporting. Foram os casos de Bellerín, Sotiris, Daniel Bragança, Essugo e André Paulo. O encontro acabou com um empatee os leões mostram agora os bastidores da partida (Vídeo YouTube/Sporting)