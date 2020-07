Até os rivais já se renderam a Bruno Fernandes: «Marca sempre...»

A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes tem sido o grande destaque do Manchester United e até os adversários já parecem habituados a essa realidade. Veja-se o caso de Kelechi Iheanacho , que na tarde de sábado, depois do triundo do Leicester sobre o Crystal Palace, soltou um 'desabafo' que diz muito da opinião que foi criada em torno do português. O momento foi filmado por Wilfred Ndidi, numa altura em que Iheanacho via o resultado do jogo com o Bournemouth e os marcadores no seu telemóvel. "Quantos é que o Greenwood marcou?", questionou Ndidi, uma pergunta à qual o colega respondeu: "Dois. Rashford, Martial... Bruno Fernandes marca sempre. Marca sempre!"