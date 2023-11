Até teve que fugir: Rafael Leão colocado 'entre a espada e a parede' por bailarina italiana num desafio de dança

A carregar o vídeo ...

Rafael Leão foi o primeiro convidado do '19F Podcast', organizado pelo também futebolista Moise Kean, que estreou recentemente nas redes sociais e plataformas de vídeo e streaming como o YouTube. Durante este episódio, o avançado internacional português foi desafiado para uma dança num frente a frente com a italiana Shaila Gatta, que não deixou o craque do Milan ter tempo para sequer pensar. A sentir-se claramente 'entre a espada e a parede', Rafael Leão optou por... fugir. No final, Rafael Leão admitiu a derrota e ter existido "química" entre os dois. [Vídeo: 19F Podcast]