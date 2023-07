Ativistas ambientais invadem court e interrompem encontro em Wimbledon

A carregar o vídeo ...

Dois ativistas ambientais do movimento 'Just Stop Oil', que luta contra a utilização de combustíveis fósseis, invadiram esta quarta-feira o court 18 em Wimbledon, interrompendo o encontro que ali se disputava, entre Grigor Dimitrov e Sho Shimabukuro. Espalharam confetis cor de laranja sobre a relva, antes de serem detidos pela segurança do torneio, e o duelo só foi retomado depois de o recinto ser limpo. (Vídeo Carrusel Deportivo/Twitter)