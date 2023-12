A carregar o vídeo ...

Dez ativistas do grupo Climáximo bloquearam o acesso ao túnel do Marquês de Pombal, no centro de Lisboa, na manhã desta quinta-feira. O bloqueio das vias durou cerca de 20 minutos. A PSP retirou oito dos 10 manifestantes do local, sem efetuar detenções. Antes da chegada das autoridades, alguns automobilistas e motociclistas agarraram e arrastaram uma parte dos jovens até ao passeio.