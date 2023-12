A carregar o vídeo ...

Os ativistas do Coletivo pela Libertação da Palestina, Climáximo e a Greve Estudantil de Lisboa hastearam, esta sexta-feira, a bandeira da Palestina na Câmara Municipal de Lisboa, prenderam uma faixa com a frase "Palestina Livre" e ainda pintaram a fachada do edifício, segundo comunicado a que o Correio da Manhã teve acesso.