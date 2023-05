Atleta de Singapura cede água a rival durante final e ganha elogios no mundo do atletismo

A carregar o vídeo ...

Numa altura em que os casos de doping continuam a manchar a sua reputação, ainda há situações que merecem realce e elogio no atletismo, e que mostram que a modalidade continua a dar o exemplo. Depois do momento viral protagonizado por Bou Samnang, que já aqui partilhámos , os Campeonatos do Sudeste Asiático voltaram a ser palco de um gesto incrível. Aconteceu na final dos 10.000 metros, quando o singapurense Soh Rui Yong decidiu ajudar o indonésio Rikki Marthin Luther Simbolon depois deste ter falhado a recolha de um copo de água. Apesar de estarem em luta direta pelo ouro, Yong não teve dúvidas em ceder ao rival parte do seu copo - apenas tinha utilizado um pouco para se molhar. No final, Simbolon viria a ganhar e Yong foi segundo, mas no campeonato do fair play certamente levará o ouro. Notável!