Em período de isolamento social por causa do surto do coronavírus, as atletas do Sporting decidiram juntar-se de uma forma virtual, lançando um bem humorado vídeo no qual mostram que é bem possível arrasar mesmo à distância e neste período de indefinição. Entre as estrelas presentes estão Patrícia Mamona, Evelise Veiga ou Sara Moreira...