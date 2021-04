A carregar o vídeo ...

O Atlético Madrid recuperou a liderança da Liga espanhola, a seis jornadas do final do campeonato, e Koke mostrou no Instagram como a equipa se inspira nestes últimos jogos, onde trava uma dura batalha com o Real Madrid para a conquista do título. O balneário dos colchoneros no Wanda Metropolitano está repleto de cachecóis e bandeiras do clube. (Vídeo Instagram)