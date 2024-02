Ato heróico: adeptos do Kansas City Chiefs placaram homem armado durante festejos do Super Bowl

A carregar o vídeo ...

As celebrações dos Kansas City Chiefs pela conquista do Super Bowl, numa parada realizada esta quarta-feira, ficaram manchadas por um tiroteio, levado a cabo por vários atiradores, que matou pelo menos uma pessoa e feriu outras 10 . No entanto, há a salientar a forma como vários adeptos dos City Chiefs, num ato de enorme coragem, fizeram frente a um dos atiradores e placaram-no, evitando males maiores.