Ansu Fati, jogador do Barcelona, continua a surpreender. Depois de ter-se estreado no Camp Nou com apenas 16 anos, frente ao Betis , o guineense fez uma maldade a Rakitic. Em pleno treino da equipa principal, a nova pérola blaugrana fez uma finta que deixou o experiente croata pregado ao relvado.